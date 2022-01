Amandine Pellissard contre-attaque : grosse annonce après avoir la réception d'une lettre anonyme odieuse

La famille Pellissard insultée dans une lettre

Contrairement à ce que peuvent laisser penser les apparences à la télévision dans Familles Nombreuses - La vie en XXL (TF1) ou sur les réseaux sociaux, le quotidien de la famille Pellissard n'est pas toujours très agréable. Ce week-end, Amandine - la mère de famille, a au contraire profité de son compte Instagram pour dévoiler un envers du décor particulièrement inquiétant.

A travers une courte vidéo, la compagne d'Alexandre a révélé qu'il était récurrent pour eux de recevoir des messages de haine sur les réseaux sociaux et que la situation venait de passer à un stade supérieur avec la réception d'une lettre insultante et menaçante à leur domicile. "Léna, petite p*te, mal polie et insolente. Les petits attardés ne parlent pas et chi*nt encore dans leur couche. Famille de cassos, abrutis, sales, pouvait-on lire dans ce sinistre courrier. Fais gaffe, la roue tourne et bientôt tu te retrouveras dans un bourbier comme au début."

Amandine et Alexandre contre-attaquent

Une lettre qui a logiquement bouleversé Amandine et sa famille et qui, sans surprise, ne restera pas sans conséquences. A l'occasion d'une mise à jour faite sur Instagram, la matriarche a tout simplement confirmé que "Alexandre va porter plainte" afin de faire condamner ce corbeau. Et la bonne nouvelle, c'est que l'identité du coupable pourrait être trouvée plus rapidement que prévue.

"On s'est fait aider par des personnes qui étaient sur le live et qui travaillent à La Poste, car on avait des questions sur l'enveloppe de cette lettre qui était curieuse, a-t-elle expliqué. Il n'y avait pas de date et elle n'était pas tamponnée". Une découverte digne de Sherlock qui serait importante et loin d'être anodine. "On le met au conditionnel, mais c'est potentiellement quelqu'un qui travaille au centre de tri à Ales, a-t-elle en effet poursuivi. Même notre facteur a trouvé ça bizarre. La lettre a visiblement été remise directement dans sa caisse de tournée".

Pour l'heure, l'enquête n'en est qu'à ses débuts, mais Amandine et Alexandre l'ont promis, après avoir vu leurs enfants être insultés de la sorte, ils ne "lâcheront pas l'affaire". Un message également envoyé aux autres internautes qui auraient été tentés de faire la même chose : ils ne laisseront plus rien passer !