Amandine Pellissard (Familles nombreuses) répond aux haters et présente sa "boîte à cons"

Amandine Pellissard a un cadeau de Noël pour ses haters

Participante emblématique de l'émission Familles Nombreuses, la vie en XXL sur TF1, Amandine Pellissard est en revanche loin de faire l'unanimité. Depuis plusieurs mois maintenant, la mère de famille se retrouve au contraire au centre de nombreuses critiques de la part d'internautes vis-à-vis de son mode de vie, que ce soit au sujet de son choix d'avoir encore des enfants, sa situation financière grâce à la CAF ou encore ses injections aux lèvres. Et malheureusement, cette haine en ligne peut parfois aller jusqu'à des menaces de mort à son encontre.

Une situation logiquement difficile à vivre au quotidien, qu'elle a néanmoins décidé de détourner et de gérer avec ironie en cette fin d'année. Aussi, ce lundi 20 décembre 2021, alors que la course pour les derniers cadeaux de Noël est officiellement enclenchée, Amandine Pellissard a tout simplement profité d'un post Instagram pour présenter à ses haters le cadeau idéal : la boîte à cons.

La boîte à cons, le cadeau parfait ?

A la façon d'un véritable placement de produit classique, "Les amis regardez ce que je viens de trouver. Oh là là, qu'est-ce que je suis contente ! Alors, pour tous ceux qui veulent aller dans la boite à cons, la voici", la jeune maman en a profité pour remettre tout le monde à sa place et se défouler une bonne fois pour toute avec humour. Et forcément, ça pique.

"Dans cette boite, vous pourrez retrouver toutes sortes de cons en tout genre", a-t-elle expliqué avec le sourire, avant de préciser tous les avantages de celle-ci, "Vous pourrez discuter, tergiverser, diffamer, insulter, dénigrer, vous défouler, haïr, détester... Et même, pour les plus chanceux, vous pourrez peut-être vous entre-tuer !"

Puis, afin d'appuyer ce côté placement de produit débile, Amandine Pellissard n'a bien évidemment pas oublié d'ajouter un code promo à cette offre incroyable : "Allez, je vous mets la porte d'entrée là, ici. Vous cliquez sur le lien et avec le code "F*ck amandine", l'entrée est gratos !" Drôle et efficace.