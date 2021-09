Amandine Pellissard (Familles nombreuses...) : des haters souhaitent sa mort, "où va le monde ?"

Amandine Pellissard encore attaquée

Les Santoro, les Dol, les Cordule, qui attendent un septième enfant, les Van Der Auwera, les Gayat, les Pellissard ou encore les Gonzalez, qui accueilli un 8e bébé, de Familles nombreuses, la vie en XXL, sont autant aimés que critiqués. Leur communauté est bienveillante en générale, mais quelques haters s'invitent pour les juger, les tacler et même les menacer.

L'un d'entre eux s'est d'ailleurs attaqué à Amandine Pellissard de manière très déplacée : "C'est pas drôle pour la personne à qui c'est arrivé, ce serait drôle que ce soit passé chez une personne à Alès... avec sa blanquette", a-t-il posté pour commenter l'article de L'Indépendant titré "Brûlée au second degré en faisant une soupe : un nouvel incident lié à un Thermomix défectueux."

"Où va le monde ?"

Quand il parle de la personne à Alès, il parle de la participante à Familles nombreuses, la vie en XXL. Choquée par cette menace, Amandine Pellissard a rapidement répliqué pour dénoncer cette haine régulière de la part des détracteurs : "Voilà ce que les gentilles mamans (oui ce sont des mères de famille pour la plupart) de cette page écrivent. Ça s'appelle comment pour vous ? Ces femmes qui nous suivent avec assiduité pour déverser des appels à la haine. Incroyable et honteux. Souhaiter la mort ou blesser quelqu'un. C'est un autre registre qui finit en cour d'assise. Mais où va le monde ?" On ne sait pas où il va, mais on sait qu'il ne tourne pas vraiment rond parfois.

En tout cas, la maman de 8 enfants commence à avoir l'habitude de répondre aux critiques. Des critiques qui ne l'atteignent pas, même si ce n'est pas toujours agréable surtout quand les haters lui envoient des messages "honteux" sur sa fausse couche : "Je pense que parfois, il faut savoir, a minima, fermer sa bouche ou au moins aller l'ouvrir ailleurs" a confié Amandine Pellissard en interview avec PRBK.