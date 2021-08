Amandine Pellissard (Familles nombreuses) : "La CAF, c'est l'Euromillions, c'est bien connu !"

"La CAF, c'est l'Euromillions, c'est bien connu !" lâche Amandine Pellissard

Amandine Pellissard, que vous pouvez suivre dans Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1, a poussé un coup de gueule. La mère de famille qui était enceinte de son 9ème enfant, avant d'être victime d'une fausse couche, a déjà pas mal de problèmes à gérer dans sa vie privée. Mais en plus, depuis le début de l'émission, Amandine Pellissard est taclée sur les allocs. Plusieurs internautes l'accusent d'avoir fait 8 enfants pour toucher des allocations et d'autres l'accusent de vivre uniquement grâce à la CAF (caisse d'allocations familiales) sans travailler. Elle a donc décidé de réagir et mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes auprès de Télé Loisirs.

"La CAF, c'est l'Euromillions, c'est bien connu !" a d'abord déclaré avec humour la star de Familles nombreuses, la vie en XXL. "Ces personnes je les invite à faire 8 enfants et ils verront si la CAF c'est l'Euromillions ! Cette histoire, c'est une légende urbaine que j'entends tout le temps et que j'entendais déjà avant de passer à la télé" a-t-elle expliqué, "Les gens pensent que tu fais des enfants parce que les allocations familiales te rapportent des milles et des cents, mais c'est tellement loin de la réalité...".

La maman de Familles nombreuses, la vie en XXL balance : "Il faut arrêter de croire que la CAF me fait vivre"

Celle que vous pouvez voir dans Familles nombreuses, la vie en XXL ne s'est pas arrêtée là. "Quand tu élèves tes enfants correctement, quand tu fais des enfants pour les rendre heureux, les allocations c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ça ne représente rien et tout est calculé. Il faut savoir que, contrairement aux impôts, il faut déclarer le moindre euro... Même si ta grand-mère te donne de l'argent à Noël, tu dois le déclarer... Donc il faut arrêter de croire que la CAF me fait vivre" a précisé Amandine Pellissard. Elle qui a récemment confié avoir été victime d'inceste étant enfant en a marre de se prendre des réflexions sur la CAF et sur n'importe quoi.

Amandine Pellissard avait aussi été clashée sur ses injections aux lèvres et a répondu : "Quand je lis certaines personnes qui disent que j'ai été faire mes injections aux lèvres grâce à l'argent des allocations... Faut qu'ils se réveillent ! Ce n'est pas possible de dire de telles bêtises !" "Les gens qui sont vraiment dans le besoin et qui n'ont que la CAF pour vivre, je pense qu'ils doivent s'arracher les cheveux quand ils voient des choses comme ça. C'est fou !".