Amandine Pellissard (Familles nombreuses, la vie en XXL) : "J'ai été victime d'inceste"

Amandine Pellissard va témoigner sur ce qui est "de subir l'inceste, de devoir vivre avec en tant que petite fille"

Vous pouvez suivre Amandine Pellissard, son mari et ses enfants dans l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1, mais aussi sur ses réseaux, où elle se confie beaucoup à sa communauté. Après avoir récemment annoncé être enceinte de son 9ème enfant, elle a ensuite confié avoir fait une fausse couche. Et c'est une autre bien triste révélation qu'elle a faite dans une story Instagram, ce 28 juillet 2021. Alors que la mère de famille parlait de son autobiographie qu'elle prépare, elle a révélé avoir été victime d'inceste. Un sujet qui sera dans son livre.

"J'ai vécu des choses très compliquées durant mon enfance" a raconté Amandine Pellisard, "Notamment chez mon papa, où j'ai été victime d'inceste par le biais d'un membre de sa famille". "Cette autobiographie va vraiment s'orienter sur ce témoignage qui est donc de subir l'inceste, de devoir vivre avec en tant que petite fille et de se construire ensuite en tant que pré-ado et ado" a précisé la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL, "Parce qu'évidemment quand on subit ce genre de choses, on passe par différents états".

Son fils Léo lui a "littéralement sauvé la vie"

Victime d'inceste étant enfant, Amandine Pellissard a expliqué avoir ressenti énormément d'émotions négatives à cause de ce drame : "la honte, le déni et le silence". "Ensuite, les émotions s'enchaînent et les événements avec forcément, puisque quand les choses explosent, elles explosent dans tous les sens du terme et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de difficultés et de travers quand j'étais adolescente" a-t-elle déclaré. Et si elle a réussi à s'en sortir, c'est grâce à ses enfants, en devenant maman. Elle a en effet assuré que c'est son fils aîné, Léo (15 ans), qui lui a "littéralement sauvé la vie".

La maman de Familles nombreuses, la vie en XXL avait révélé avoir "vécu des choses très lourdes chez son père"

Avant de révéler avoir été victime d'inceste par un membre de la famille de son père quand elle était petite fille, Amandine Pellissard avait déjà évoqué son passé douloureux : "J'ai vécu des choses très lourdes chez mon père qui ont dû conduire à une décision de justice qui lui a retiré son autorité parentale et ses droits de visite sur moi quand j'avais 12 ans. Quand on est confronté à des choses gravissimes et lourdes quand on est enfant, c'est compliqué de se construire".

Celle que vous pouvez voir dans Familles nombreuses, la vie en XXL avait même fait des injections d'acide hyaluronique dans les lèvres pour ne plus ressembler à son père. "J'ai la bouche de mon père. Je le disais encore à ma mère il n'y a pas longtemps : sur les photos, quand je me vois sourire... Putain, je vois le sourire de mon père. Et mon père, je ne le porte vraiment pas dans mon coeur. Si je peux gommer des traits de ressemblance avec mon géniteur qui me révulse, ça me va très bien" avait-elle ainsi indiqué, pour expliquer son choix de faire des injections à la bouche.