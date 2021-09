Amandine Pellissard adepte des injections : "Je ne me transformerai pas en Maeva Ghennam"

Amandine Pellissard : la maman de Familles nombreuses, la vie en XXL assure ne pas se transformer "en Maeva Ghennam"

La candidate, que vous pouvez suivre avec son mari et leurs enfants dans Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1, a de nouveau évoqué la chirurgie esthétique. Amandine Pellissard avait déjà été clashée sur ses injections aux lèvres en juin 2021, sur les réseaux. Elle avait alors répondu aux critiques et justifié ses injections aux lèvres pour ne pas avoir la même bouche que son père, pour ne pas lui ressembler.

Dans un live Instagram ce 25 septembre 2021, la maman a de nouveau été questionnée sur ses injections dans les lèvres. Et elle a affirmé à ses nombreux abonnés ne pas se métamorphoser en Maeva Ghennam des Marseillais (elle est actuellement dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 sur W9). "Non, je ne me transformerai pas en Maeva Ghennam, il n'y a pas de danger. Ne vous inquiétez pas !" a déclaré Amandine Pellissard, en faisant référence à la candidate de télé-réalité qui a créé le buzz avec son histoire de "beau vagin".