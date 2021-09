Amandine Pellissard (Familles nombreuses...) explique pourquoi elle a caché son autre fausse couche

"J'avais déjà fait une fausse couche"

Après plusieurs tentatives infructueuses, Amandine Pellissard annonçait avec joie être enceinte de son 9e enfant le 28 juin 2021. Deux semaines plus tard, c'est une terrible nouvelle qu'elle partageait sur ses réseaux sociaux : la perte de son bébé. La participante à Familles nombreuses, la vie en XXL a une nouvelle fois été victime d'une fausse couche alors qu'elle pensait avoir dépassé la "soupape de sécurité" : "On pensait pouvoir le dévoiler sans risquer un drame par la suite parce que ça ne m'était jamais arrivé une fausse couche tardive. Comme je l'avais annoncé, on a été obligé d'expliquer malheureusement ce qui s'était passé ensuite", explique-t-elle en interview avec Gala.

En revanche, Amandine Pellissard a tenu à cacher son autre fausse couche, survenue presque un an avant : "Malheureusement, j'avais déjà fait une fausse couche en septembre que je n'avais pas dévoilée, enfin pas tout de suite, sur les réseaux, parce que je ne m'en sentais pas la force. Et comme je n'avais pas encore annoncé ma grossesse parce qu'elle était survenue beaucoup plus tôt, ça m'avait arrangé en fait", confie la maman de 8 enfants.

Alexandre et Amandine Pellissard toujours aussi complices

Malgré ces drames, Alexandre et Amandine Pellissard, qui ont dû emmener l'une de leurs filles en urgence à l'hôpital, gardent le sourire et leur bonne humeur. Ils s'affichent d'ailleurs très complices sur les réseaux sociaux, comme pour la vidéo, postée sur Instagram, où Alexandre piège sa femme avec les machines à laver : "Bon ok, il m'a bien eu. À charge de revanche", a écrit la maman d'une grande tribu en légende. En tout cas, cette blague a beaucoup amusé leurs internautes.