Amandine Pellissard (Familles nombreuses, la vie en XXL) "flippée" : sa fille emmenée aux urgences

Alors que la suite de la saison 3 de Familles nombreuses, la vie en XXL arrive bientôt sur TF1, les Santoro, les Gayat, les Dol, les Van Der Auwera, les Bambara, les Weiner ou encore les Cordule préparent aussi la rentrée de leurs enfants. Les Pellissard, eux, ont décidé de profiter de leurs vacances dans le Sud jusqu'au bout. Et si tout se déroulait bien jusqu'à maintenant, ils ont vécu une mésaventure mouvementée dans la nuit du 30 août. Que s'est-il passé ? Alina, l'une des filles d'Amandine et Alexandre, a dû être emmenée aux urgences.

"On a bien flippé"

C'est en story sur Instagram que la mère de 8 enfants de Familles nombreuses, la vie en XXL a raconté leur gros coup de flippe : "La nuit a été compliquée et agitée. On a fini à l'hôpital, aux urgences de Sète, à 2h du matin parce que Alina s'est réveillée avec une forte fièvre. Elle se plaignait de douleurs abdominales en bas à droite et avait fortement envie de vomir. Forcément, quand on voit tout ça, on se dit 'appendicite'."

Finalement, pas d'appendicite : "Les pompiers l'ont emmenée à l'hôpital de Sète et finalement, après avoir passé toute la nuit aux urgences, à 6h du matin, Alex et Alina ont pu sortir de l'hôpital pour rentrer à la maison. Rien de grave heureusement. Je lui ai donné du paracétamol pour la fièvre. On a bien flippé, la nuit a bien été compliquée. On va bien profiter aujourd'hui pour oublier cet épisode", a expliqué Amandine Pellissard, qui a répondu aux haters la critiquant pour laisser ses filles se maquiller. Plus de peur que de mal donc ! Les Pellissard peuvent reprendre le cours de leurs vacances tranquillement !