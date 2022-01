Amandine Pellissard : "Famille de cassos, abrutis, sales", sa famille insultée et menacée dans une lettre anonyme

Révélée aux yeux du grand public grâce à sa participation à l'émission Familles Nombreuses - La vie en XXL, Amandine Pellissard est malheureusement loin d'avoir le droit à un quotidien léger et apaisant. Au contraire, depuis ses débuts dans le programme de TF1, la mère de 8 enfants est régulièrement la cible de haters qui peuvent parfois se montrer aussi menaçants que flippants.

Amandine Pellissard et sa famille insultés par courrier

Dernière preuve en date ? Ce vendredi 21 janvier 2022, Amandine Pellissard a reçu le pire courrier possible dans sa boîte aux lettres. Comme elle l'a dévoilé dans une vidéo publiée sur Instagram, une personne malintentionnée lui a tout simplement envoyée une lettre afin de lui balancer une série d'horreurs sur elle et sa famille.

"Espèce de saloperie, avec ta gueule botoxée tu ressembles vraiment à ce que tu es, une arabe avec les cheveux frisés. Tu es une honte pour les familles nombreuses", commente dans un premier temps ce harceleur. Puis, aussi raciste que misogyne, ce sinistre individu n'hésite pas non plus à s'en prendre à ses enfants, "Ton Léo et sa gueule d'arabe comme toi avec sa choucroute sur la tête. Alex complètement con. Léna, petite pute, mal polie et insolente. Les petits attardés ne parlent pas et chient encore dans leur couche."

Des propos scandaleux ? Oui, mais ce n'est pas tout. Après en avoir rajouté une couche d'une façon toujours plus indécente, "Famille de cassos, abrutis, sales. Tes filles sont sales. Des vraies romanichelles, des clochards. Tu me fais vomir", ce harceleur semble également la menacer, "Fais gaffe, la roue tourne et bientôt tu te retrouveras dans un bourbier comme au début. (...) Pas la peine de porter plainte, j'ai mis des gants".

La famille contre-attaque, une plainte à suivre

Une lettre qui a logiquement choqué les abonnés d'Amandine Pellissard et qui ne devrait pas rester sans conséquences. Consternée par ces "propos profondément odieux, infâmes et honteux", la mère de famille a décidé de ne pas se laisser intimider, "Je pense qu'il est grand temps de dénoncer haut et fort ce genre d'agissements. Nous on est très hermétiques. En aucun cas ça va me toucher, par contre ça me met très en colère parce que c'est un acte très lâche, anonyme, et qu'il s'en prend aux enfants."

Aussi, elle l'a promis, "On n'en restera pas là, ça c'est sûr". Alors qu'elle va déjà tenté d'en savoir plus sur l'expéditeur de cette lettre grâce à sa factrice, Amandine Pellissard devrait également porter plainte dans la foulée, "Evidemment, on va quand même aller le signaler. En plus c'est une personne qui a notre adresse, notre nom et même mon nom de jeune fille. Les gens sont terriblement atteints, ça fait peur. Les gens sont tarés."

On ne le répètera jamais assez, le harcèlement est non seulement punissable par la loi, mais peut également faire de nombreux dégâts. Il y a quelques semaines, l'influenceuse Mava Chou s'est donnée la mort après avoir subi une haine en ligne horrible et injustifiée.