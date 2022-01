Mava Chou, ses propos déchirants quelques jours avant sa mort : "Si je suis un monstre, alors je m'en vais"

C'est le 22 décembre 2021 que la vidéaste et influenceuse Maëva Frossard - plus connue sous le pseudonyme Mava Chou sur YouTube, a mis fin à ses jours, laissant derrière elle ses 4 enfants et son compagnon. Un véritable drame qui a bouleversé les internautes, d'autant plus que celui-ci est directement lié au cyberharcèlement dont elle était la cible depuis plusieurs mois.

Les terribles confessions de Mava Chou avant son suicide

Un cyberharcèlement mortel qui a obligé la justice à ouvrir une enquête pour "harcèlement moral qui a poussé au suicide", et dont elle s'était plainte auprès de l'émission Sept à Huit (TF1) le 7 décembre 2021. Alors que les journalistes souhaitaient réaliser un reportage centré sur les chaînes YouTube familiales censé être diffusé un peu plus tard, Mava Chou n'avait pas hésité à faire part de sa détresse face aux horreurs dont elle était victime. Suite à la disparition de la jeune mère de famille, le reportage a été mis de côté mais les proches de Maëva ont tout de même accepté de voir son témoignage être diffusé afin d'alerter le grand public.

Et pour cause, les propos de Mava Chou font froid dans le dos tant ils lèvent le voile sur une situation aussi dramatique qu'inquiétante. Assise devant son écran d'ordinateur et après avoir lu les nombreuses menaces et insultes qu'elle recevait au quotidien, parfois jusqu'à mille par jour, la vidéaste révélait : "C'est une vague incontrôlable, qui est finalement indélébile. Internet, c'est indélébile. Ça ne s'effacera pas ces commentaires. Quand on tapera mon nom d'influenceuse ou mon nom tout court, on pourra toujours retrouver ça. C'est dégueulasse, j'ai pas d'autre mot, je suis désolée."

Une situation rapidement devenue invivable pour l'influenceuse qui confessait à l'équipe de Sept à Huit avoir déjà été au bord du précipice ces derniers mois, "J'ai été mise sous anti-dépresseur, j'en suis venue à vouloir cesser de vivre. J'ai fait des tentatives. On abandonne en fait. Si je suis un monstre, alors je m'en vais. Si tout le monde pense que c'est ça, alors je m'en vais. On s'en sort pas, il n'y a pas d'issue. On essaie d'appeler à l'aide, on porte plainte, mais tout le monde s'en fout."