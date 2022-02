Mort de Mava Chou : Jeremstar auditionné en tant que témoin, l'ex mari "incriminé" ?

"La justice bouge et avance" s'est réjoui Jeremstar dans un post Instagram, confirmant avoir été entendu par les enquêteurs pendant près de 3h. "Cas extrêmement rare dans la problématique du cyber harcèlement : j'ai été auditionné aujourd'hui en tant que témoin par la police afin de faire avancer l'enquête. Le cyber harcèlement semble être pris de plus en plus au sérieux et il est désormais possible tout comme pour une agression de la 'vraie vie' d'être témoin" a-t-il précisé.

L'ex blogueur qui s'était confiait sur ses projets en interview pour PRBK avait dévoilé des extraits audios de ses conversations avec Mava Chou, en janvier 2022 sur les réseaux. Il disait être "à disposition de la justice" pour aider dans l'enquête. Il a donc remis l'intégralité de leurs messages échangés à la police, à savoir "des centaines de messages écrits, une cinquantaine de notes vocales et des captures d'écran".