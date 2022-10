"Oui, j'ai été un c*nnard" : Jeremstar revient sur son passé de "harceleur" de candidats de télé-réalité

Depuis que Jeremstar a annoncé la sortie de son livre, Survivant des réseaux sociaux, dans lequel il raconte le harcèlement dont il a été victime sur le net, il reçoit des critiques de plusieurs candidats de télé-réalité. Raphaël Pépin et Néhuda pensent qu'il n'est pas très légitime car, pour eux, il a aussi été un harceleur. L'ancien blogueur a donc tenu à répondre dans une vidéo Youtube.

"Oui, j'ai été un c*nnard parfois"

"Je vais revenir dans cette vidéo sur mon passé avec le plus de justesse et d'honnêteté possible. Oui, j'ai été un c*nnard parfois, et je n'en suis pas forcément fier. Je suis tout à fait prêt à assumer de nouveau, parce que je l'ai déjà fait, mes erreurs et mon passé sans me cacher derrière du mensonge", commence-t-il.

"Je tiens à nouveau à présenter toutes mes excuses aux candidats de télé-réalité que j'ai pu blesser à l'époque où j'étais blogueur télé-réalité", déclare celui qui a récemment été agressé par un déséquilibré.

"C'est vrai que j'avais des méthodes qui n'étaient pas forcément les bonnes et que je n'étais pas cool avec ceux qui refusaient de faire mon bain (...) Je fonctionnais vachement dans le 'donnant/donnant'. Tu fais mon bain, tu me donnes quelque chose, je vais forcément plus te protéger que quelqu'un qui ne me donnait rien", reconnaît-il ensuite.

"C'est vraiment pitoyable"

L'ancien blogueur, qui aurait été victime d'un complot est ensuite revenu sur son ancienne rubrique intitulée "le pourrissage médiatique". "J'en suis vraiment pas fier. C'est honteux d'avoir eu une rubrique qui s'appelait comme ça (...) Avec du recul et de la maturité, j'ai honte de cette rubrique. J'ai honte d'avoir employé ces termes là et je m'en excuse sincèrement. C'est vraiment pitoyable", avoue-t-il.

"Aujourd'hui avec du recul je me rends compte que je n'ai pas appliqué les bonnes méthodes et que si c'était à refaire, je le ferai différemment. Donc je m'excuse sincèrement (...) J'ai envie de pouvoir me regarder dans un miroir et de pouvoir avancer en me disant que j'ai tout à fait conscience de ce que j'ai fait par le passé et je fais tout pour rectifier le tir et le corriger", conclut-il sur le sujet.