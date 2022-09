"J'ai subi plusieurs agressions" : harcelé et épuisé, Jeremstar promet de tout dévoiler sur le "milieu de la télé-réalité et de l'influence"

"Face à la violence de ce que je vis et à l'épuisement moral qui en résulte, j'ai besoin de faire une pause" a aussi annoncé l'ex-blogueur qui préfère donc se retirer un moment des réseaux. "Je prendrai bientôt la parole, c'est certain, car j'ai beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup trop de choses encore à vous dévoiler sur ce milieu de la télé-réalité et de l'influence" a-t-il précisé, teasant donc d'autres révélations, "En attendant, je vous remercie pour votre soutien inconditionnel".

Jeremstar fait une pause des réseaux, les internautes lui envoient leur soutien

Plusieurs people ont tenu à soutenir Jeremstar. Dans les commentaires de son post Instagram, on peut lire l'influenceuse Lufy qui lui dit "Oh non, prends soin de toi baby, courage", "Whatsapp baby ! Je t'aime" lui écrit Anaïs Sanson, ou encore des émojis coeurs envoyés par Anaïs Camizuli et Emmy MakeUp Pro.

Et ses nombreux abonnés aussi le soutiennent et lui envoient de l'amour : "Prends le temps qu'il te faut", "Force à toi Jeremstar", "Courage", "Prends soins de toi Jerem ! Je t'envoie tout mon soutien ! Tu reviendras plus fort", "Je suis désolée pour toi", "J'espère que tout rentrera dans l'ordre et qu'ils paieront pour ce qu'ils te font".