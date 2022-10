Nehuda sans pitié avec Aurélie Preston : elle refuse de s'excuser et lui conseille de ne pas jouer les victimes

Au début du mois d'octobre 2022, Aurélie Preston a tenté de mettre fin à ses jours et a posté une lettre d'adieu bouleversante sur Instagram. Tout le monde s'est alors souvenu du harcèlement dont elle a été victime par les autres candidats dans Les Anges 8. Interrogée à ce sujet par Sam Zirah, Nehuda affirme : "Je ne pense pas qu'elle était à l'aise dans cette saison parce qu'elle n'était pas appréciée (...) Je pense qu'elle aurait dû partir. Mais quand on me dit que j'ai participé à un effet de masse contre Aurélie, c'est faux".

"Elle ne pouvait pas me voir, comme moi je ne pouvais pas la voir"

"Je ne pense pas qu'il y avait de l'acharnement. À cette époque-là, ce qu'Aurélie dégage à la télé, ce n'était absolument pas ce qu'elle était à l'intérieur (...) Aurélie elle allait au front, Aurélie elle critiquait aussi, Aurélie elle ne pouvait pas me piffrer non plus, vraiment elle me critiquait. Elle ne pouvait pas me voir, comme moi je ne pouvais pas la voir", continue celle qui a récemment accouché de son deuxième enfant avec Ricardo Pinto.

"Je lui souhaite qu'elle aille bien et qu'elle passe outre, mais il est important, quand on veut aller bien, de voir les choses en face et se dire : 'Ok, accepte que tu as été comme ça', il ne faut pas tout le temps se positionner en victime parce qu'on reste dans un truc qui n'est pas forcément bon", conclut-elle.

Les Twittos attaquent Nehuda

À l'image de Sarah Fraisou qui s'est fait défoncer sur les réseaux après avoir partagé un message de soutien pour Aurélie, les propos de Nehuda ont choqué les twittos et ils n'ont pas manqué de réagir.