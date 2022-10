"L'indécence à l'état pur", "le culot" : le soutien de Sarah Fraisou à Aurélie Preston après sa tentative de suicide scandalise les internautes

Dans Les Anges 8, Aurélie Preston a vécu un enfer. La chanteuse et candidate de télé-réalité a été au centre de nombreuses attaques et avait confié avoir vécu un traumatisme sur le tournage. "Je vais te faire vivre un enfer (...) Je vais te bizuter, tu vas voir qu'est ce que c'est un vrai bizutage. Tu vas pleurer tous les jours de ta vie, tu vas voir. Toute la journée, ça va être ça, tu vas voir, jusqu'à ce que tu partes de toi-même." avait même lâché Ricardo, une séquence qui avait alerté le CSA. Harcelée aussi par Nehuda ou encore Sarah Fraisou, Aurélie Preston avait même ensuite décidé d'arrêter la télé, avant de finalement revenir dans La Villa des coeurs brisés 3.

En ce début de semaine, Aurélie Preston aurait fait une tentative de suicide. L'ex-candidate de télé-réalité a posté un message alarmant sur Instagram, mais aurait été secourue à temps par les pompiers. Ce geste désespéré a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, que ce soit des anonymes ou des stars. Plusieurs candidats de télé-réalité ont soutenu Aurélie, comme Milla Jasmine ou... Sarah Fraisou.

Sarah Fraisou soutient Aurélie Preston

Dans une story postée sur Instagram, celle qui vient (encore) de se marier a apporté son soutien à son ex-ennemie. "C'est vrai qu'en étant plus jeunes sur les tournages, on a eu beaucoup de disputes et qu'avec le temps, je me suis excusée de mon comportement d'enfant. On a pu en parler, aujourd'hui, on se soutient mutuellement dans nos projets" a-t-elle posté avant d'ajouter : "Tu es une belle fille avec un coeur magnifique, une belle femme ambitieuse, même si la vie est parfois très dure, tu es une guerrière. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là, tu le sais. Je t'apporte tout mon soutien ma belle."

Les internautes et Angèle la taclent

Un soutien qui ne passe du côté des internautes. Ces derniers n'ont pas oublié l'acharnement de Sarah Fraisou contre Aurélie Preston à l'époque et l'ont affichée sur Twitter. Non seulement ils ont dénoncé son message hypocrite mais aussi souligné les nombreuses fautes de français, montrant que Sarah Fraisou n'a pas pris le temps de se relire et de faire un effort pour ce message à Aurélie Preston. "Son comportement rempli de vice me dégoûte tellement" ; "Sarah Fraisou, elle est vraiment culottée, je trouve ça limite irrespectueux de qualifier les horreurs que Aurélie Preston subissait de petite embrouille" ou encore "Elle lui a littéralement fait la misère (puis vraiment, pour mettre un message sur un événement comme cela, tu te relis un minimum" peut-on lire sur Twitter :