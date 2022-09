"Je me suis retrouvé retenu en otage" : Jeremstar agressé par un déséquilibré en plein Paris, son récit flippant et surréaliste

"Je vis des choses d'une gravité sans mot"

"Cette personne a suivi les réseaux sociaux, les polémiques, les calomnies qui ont été racontées à mon sujet. Cette personne était persuadée que j'étais un pédophile et que c'était vrai. Cette personne déséquilibrée, avec des intentions de meurtre, était extrêmement menaçante et m'a bloqué sur un banc dans un endroit public en plein Paris, m'a empêché de partir pendant plus d'une heure, en me menaçant, en m'accusant de choses horribles. Il n'y avait personne qui passait à côté de ce banc. (...) C'est très choquant (...) Des gens y croient et dans la vraie vie, je me retrouve confronté à des choses... Je vis des choses d'une gravité sans mot." ajoute Jeremstar.

>> Jeremstar victime d'un complot : l'un de ses cyber agresseurs condamné à un an de prison <<

Présente également, Sheryfa Luna a été "extrêmement choquée" par cet incident, affirme Jeremstar. "Cette personne était persuadée que j'avais payé des juges et des médias pour faire taire le scandale. C'était très choquant. Je n'en ai pas parlé car j'ai les images de cette agression (...) Même aujourd'hui, j'ai du mal à retourner dans cet endroit." a-t-il confié, expliquant que lui et son amie ont finalement réussi à s'enfuir et à trouver refuge dans un restaurant.