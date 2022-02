Amandine Pellissard (Familles nombreuses) bientôt chroniqueuse dans TPMP ? Elle est prête !

Amandine Pellissard bientôt chroniqueuse dans TPMP ? "Je suis quelqu'un qui aime beaucoup débattre et parler"

Vous connaissez Amandine Pellissard grâce à l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1. Et bientôt, la maman pourrait aussi devenir chroniqueuse dans TPMP sur C8. Dans Chez Jordan sur Télé Loisirs, Jordan De Luxe a confié à la mère de famille qu'il la voyait bien dans le talk-show de Cyril Hanouna. Et elle a avoué : "Moi aussi ! Ça tombe bien !".

Celle qui est devenue influenceuse depuis Familles nombreuses, la vie en XXL se verrait bien rejoindre la bande de chroniqueurs de TPMP, même si elle n'a jamais rencontré "Baba" : "J'ai jamais eu de contact avec Cyril Hanouna. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup débattre et parler. Je suis très investie dans ce que je défends et ce que je dis. C'est pour ça que je m'engueule avec beaucoup de gens d'ailleurs. C'est quelque chose qui me plairait énormément. Je m'en cache pas, j'adore ça. Beaucoup de personnes avec qui je travaille me le font remarquer souvent".

La maman de Familles nombreuses, la vie en XXL confie : "J'ai des avis sur tout"

Quelles qualités la star de Familles nombreuses, la vie en XXL a pour être chroniqueuse dans la célèbre émission ? "Moi j'ai des avis sur tout, même si y a des choses dans lesquelles je prends pas parti, comme la politique, on n'a pas le temps de développer, je refuse de prendre parti d'un côté ou de l'autre mais j'ai des avis bien arrêtés. J'ai des opinions sur tout".

Amandine Pellissard a ensuite donné les noms de ses chroniqueurs de Cyril Hanouna préférés. Et elle a expliqué adorer la chroniqueuse la mieux payée de TPMP et la boss de Shauna Events : "J'aime bien Valérie Benaïm, j'aime bien Magali Berdah, c'est une femme très inspirante".