TPMP : que deviennent les anciens chroniqueurs de Cyril Hanouna ?

Nabilla Benattia

Après Les Anges et la téél-réalité, Nabilla Benattia a été chroniqueuse dans TPMP. Et après, elle a participé à sa propre émission Les Incroyables Aventures de Nabilla et Thomas en Australie sur NRJ12. Puis l'influenceuse a fait un retour dans TPMP, avant de repartir. La star a alors animé la version française de Love Island sur Amazon Prime Video. Et elle a eu droit à son docu Nabilla : Sans filtre sur Amazon Prime Video. La it girl a aussi lancé sa propre marque de maquillage appelé Nabilla Beauty, a sorti des livres et continue son métier d'influenceuse sur les réseaux.