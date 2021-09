Agathe Auproux revient avec 1 jeune, 1 solution (C8) : voici le concept et comment participer

Agathe Auproux de retour sur C8 : après avoir été chroniqueuse dans TPMP et Balance ton post, elle devient animatrice de sa propre émission 1 jeune, 1 solution

En se basant sur le dispositif du gouvernement, Cyril Hanouna avait lancé 1 jeune, 1 solution pour aider les jeunes à trouver un emploi. Et maintenant, c'est Agathe Auproux, l'ex-chroniqueuse de TPMP et Balance ton post, qui va animer l'émission 1 jeune, 1 solution dès ce vendredi 10 septembre 2021, à 18h10 sur C8. Quel est le concept et comment participer ? Voilà les infos pour postuler et ainsi essayer de trouver une formation ou un job !

Agathe Auproux "très fière" d'être animatrice de l'émission 1 jeune, 1 solution Agathe Auproux va présenter 1 jeune, 1 solution sur C8. L'ex journaliste aux Inrocks a ensuite été chroniqueuse de Cyril Hanouna dans TPMP et Balance ton post sur C8, avant qu'elle ne quitte TPMP. Et maintenant, elle de retour sur la chaîne de la TNT en tant qu'animatrice donc. La présentatrice qui est aussi influenceuse sur Instagram avait posté le communiqué de presse officiel de l'émission sur Instagram. "Les amis. Je. Deviens. Animatrice. Avec ma propre émission. En direct" avait écrit Agathe Auproux en légende du post Insta, "Très fière de prendre les commandes de ce programme, un engagement fort auprès de la jeunesse de notre pays. Nous allons nous efforcer de vous proposer une émission positive, bienveillante, et utile". "Et on se retrouve le vendredi 10 septembre à 18h10 sur C8 pour le premier numéro de 1 jeune, 1 solution" avait-elle précisé. Une émission bimensuelle, qui sera diffusée 1 vendredi sur 2.

C'est quoi le concept du programme ? Mais quel est le concept de l'émission 1 jeune, 1 solution ? Le nom déjà, devrait vous mettre la puce à l'oreille : le programme se base sur 1 jeune, 1 solution, le dispositif gouvernemental lancé en juillet 2020 pour aider les jeunes à trouver un job. Du coup, Agathe Auproux va un peu remplacer Pôle emploi. L'idée c'est de trouver des contacts, une formation ou carrément un travail grâce à son émission. "Tous auront ainsi un libre espace pour évoquer leur situation professionnelle et les difficultés qu'ils rencontrent" avait indiqué Le Parisien, "Et ils pourront compter sur l'émission pour trouver un accompagnement, qu'il s'agisse de contacts, d'une formation ou encore, dans l'idéal, d'une proposition de travail". Pour rappel, Cyril Hanouna avait déjà animé une première version en mai 2021, en présence d'Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Le trublion du PAF avait expliqué vouloir donner la parole "à cette jeunesse qui cherche et qui se bat".

