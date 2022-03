Amandine Pellissard (Familles nombreuses, la vie en XXL) dévoile le montant astronomique de ses courses

Depuis son arrivée dans Familles nombreuses, la vie en XXL en juillet 2020, Amandine Pellissard est devenue une véritable star des réseaux sociaux. Elle est d'ailleurs suivie par plus de 311 000 abonnés sur son compte Instagram ! Et cette nouvelle célébrité ne lui apporte pas que du bonheur. En effet, la maman de 8 enfants a déclaré avoir reçu des menaces et indique être harcelée sur les réseaux sociaux.

Toujours très cash, la mère de famille ne cache rien à ses abonnés. Elle n'a pas hésité à avouer qu'elle avait eu des problèmes de drogue dans le passé et pousse aussi des coups de gueules contre ses haters. Elle dévoile aussi régulièrement les coulisses de sa vie de mère d'une famille nombreuse. Dans l'épisode de ce mercredi 2 mars 2022, les caméras de TF1 l'ont suivi pendant qu'elle faisait ses courses avec son fils Léo.

Un budget courses impressionnant !

Et on peut dire que la mission course de la semaine n'est pas une mince affaire ! Amandine et son fils doivent se munir de trois caddies. "Chez nous, ils sont huit, donc c'est un yaourt par enfant à chaque repas, parfois deux. Cela revient à un, voire deux packs de yaourts qui partent tous les jours. (...) La viande, c'est ce qui coûte le plus cher. Je suis obligée d'aviser en fonction des promotions. Ce qui me permet de prendre telle ou telle pièce et de déterminer ce que je cuisinerai en accompagnement. Tout fuse assez vite, quand je vois un aliment, j'ai le menu qui me vient" explique celle qui rêve de devenir chroniqueuse de TPMP.

Elle ajoute que la présence de son fils lui rend un grand service : "Léo, cela fait pas très longtemps qu'il me prête la main. Il y a encore quelque temps, j'y allais seule. Je remplissais un caddie, puis j'allais à la caisse, je payais, puis j'allais en remplir un autre. C'était un cauchemar, je partais pour 4h à chaque fois !"

Côté financier, Amandine Pellissard a dévoilé son budget pour ces courses hebdomadaires. Elle précise qu'en général elle "ne compte pas" le nombre d'articles achetés et qu'elle débourse en moyenne 590 euros, à "une cinquantaine d'euros près", par semaine.