Amandine Pellissard : "J'ai été consommatrice de drogues dures" et il y a encore des conséquences

Amandine Pellissard revient sur son passé avec la drogue : "L'héroïne rend malade physiquement le corps"

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1, vous pouvez suivre Amandine Pellissard et ses enfants dans leur quotidien. Mais avant cette vie de famille rangée, elle est tombée dans la drogue après avoir été victime d'inceste étant plus jeune. La maman a évoqué son passé d'addict à l'héroïne avec Jordan De Luxe, dans l'émission Chez Jordan pour Télé Loisirs : "J'ai été consommatrice de drogues dures dans ma jeunesse". L'héroïne, "il s'agit d'une drogue qui rend malade physiquement, l'héroïne rend malade physiquement le corps, ça se traduit par de très gros symptômes physiques" a-t-elle précisé.

Totalement honnête et transparente sur le fait qu'elle a consommé de la drogue, Amandine Pellissard a tenu à préciser ces quelques questionnements pour faire de la prévention : "Il faut déjà identifier le problème de base, pourquoi on en vient à consommer, et pourquoi on consomme en plus de cette façon. Bien sûr, les fréquentations y sont pour beaucoup. Si, à un moment, vous flanchez et que c'est une personne un peu malveillante qui vous prend sous son aile, c'est foutu".

La maman de Familles nombreuses, la vie en XXL parle des conséquences : "Je suis sous traitement méthadone"

Celle qui veut devenir chroniqueuse dans TPMP sur C8 a d'ailleurs des conséquences depuis qu'elle s'est droguée : elle doit suivre un traitement à vie. "Je suis sous traitement méthadone depuis ma jeune vie d'adulte" a expliqué Amandine Pellissard, qui reste cependant positive : "J'ai réussi à intégrer que c'était un traitement comme une personne diabétique par exemple. Il s'agit d'un traitement quotidien dont j'aurai sans doute besoin toute la vie". "Ce n'est pas grand chose mais tous les jours, ça ma rappelle mes erreurs" a-t-elle ajouté, "C'est un boulet que je traînerai toujours".