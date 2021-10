Amandine Pellissard (Familles nombreuses, la vie en XXL) : inceste, drogue... Son terrible passé

Amandine Pellissard : "Le frère de mon père m'a agressée malheureusement sexuellement plusieurs fois"

Vous pouvez suivre Amandine Pellissard dans Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1. Et si aujourd'hui, la mère de famille est aux anges avec son mari et leurs enfants, elle a tout de même vécu plusieurs drames dans le passé. En plus d'avoir perdu son 9ème enfant après une première fausse couche, puis une autre fausse couche qu'elle gardait cachée au début, la maman avait révélé avoir été victime d'inceste étant enfant. Dans une vidéo YouTube de Jeremstar, (le 7ème épisode de Baby Story), Amandine Pellissard est revenue sur son enfance compliquée.

Son oncle, le frère de son père, a abusé d'elle quand Amandine Pellissard était petite. Pendant 6 ans, cet homme atteint de Trisomie 21 a violé celle que vous pouvez voir dans Familles nombreuses, la vie en XXL. Une période abominable qui l'a marquée à vie. "Je m'y rendais un week-end sur deux, on dormait dans la même chambre, lui dans un lit, moi dans un lit de camp" a expliqué Amandine Pellissard au bord des larmes, "Il s'est passé des choses qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Son frère m'a agressée malheureusement sexuellement plusieurs fois entre mes 6 ans et mes 12 ans, jusqu'à ce que je n'aille plus chez mon père et que je balance tout".

Amandine Pellissard a ensuite porté plainte contre son oncle. Et même si elle "n'a pas voulu aller au pénal", l'autorité parentale a été retirée à son père. C'est aussi à cause de ce traumatisme d'inceste qu'Amandine Pellissard ne veut pas ressembler à son papa et a fait des injections dans les lèvres pour ne pas avoir la même bouche que lui.