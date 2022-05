Pendant plusieurs semaines des rumeurs de divorce et de tromperies ont touché Olivier et Soukdavone Gayat. Dans une interview accordée à Jordan De Luxe pour Télé-Loisirs, les parents stars de Familles nombreuses la vie en XXL ont bien confirmé qu'il y avait eu tromperie de la part du père de famille. "On a eu des hauts et des bas...Je suis tombé dans le panneau des réseaux sociaux. J'ai discuté avec une fille", explique-t-il avant de préciser : "Je suis quelqu'un de très influençable".

"Tout se sait sur les réseaux"

Olivier a été pris la main dans le sac par sa femme ! "Tout se sait sur les réseaux" affirme Soukdavone. Des propos confirmés par son mari :"Les gens m'ont pris en photo dans la rue". Celui qui a récemment remis les curieux à leur place a alors dû quitter le domicile conjugal. "Je suis parti un petit peu de la maison, pas longtemps. On s'est remis en question, on s'est reparlé et on s'est reconstruit". En effet, Soukdavone a décidé de le pardonner et de lui donner une nouvelle chance : "J'ai pardonné. L'amour est plus fort" assure-t-elle.

Les faits ne remontent qu'à quelques mois, puisque tout ça s'est passé "au nouvel an". "C'est pour ça qu'on n'était pas trop sur les réseaux et qu'il y a eu des rumeurs de divorce" déclarent les futurs grands-parents. "Oui j'ai fait la bêtise, mais il n'y a pas eu de divorce. Les gens ont été trop loin" s'agace Olivier.

"La confiance n'est plus là"

Si elle a pardonné, Soukdavone n'oublie pas pour autant la bêtise de son mari. "On peut faire des erreurs. Mais c'est sûr que la confiance n'est plus là. Plus comme avant" explique-t-elle. Cette période a été "un des moments les plus durs de notre vie, surtout pour moi" se souvient aussi Olivier. "Je me suis bien fait attaquer. Je l'ai mérité. Mes enfants, mes amis, ma femme... J'ai tout pris ! J'ai tout subi ! J'ai même fait une dépression, mais je le méritais" avoue-t-il.