Familles nombreuses, la vie en XXL : la famille Gayat va encore s'agrandir !

La tribu Gayat a quitté Familles nombreuses la vie en XXL, mais reste une des familles les plus cultes de l'émission de TF1 avec les Santoro, qui ont fait leur retour dans le programme, et les Pellissard. Si on ne peut plus suivre leur quotidien sur la première chaîne, il est toujours possible de suivre toute leur vie sur les réseaux sociaux. Olivier et Soukdavone Gayat sont très actifs sur Instagram et sont devenus de vrais influenceurs. Leur salaire grâce aux placements de produits a d'ailleurs été dévoilé. Une carrière qu'embrassent également leurs enfants, qui sont aussi très suivis sur les réseaux.

La famille s'agrandit

Ce samedi 7 mai 2022, c'est Téo, qui a annoncé une superbe nouvelle à ses abonnés. Le jeune homme a en effet officiellement révélé qu'il allait devenir papa pour la première fois. Sa chérie Marie est enceinte d'une petite fille. "Voilà les amis notre petit secret est dévoilé nous somme les futurs parents d'une petite fille 💗 (...) N'hésitez pas à donner votre idée sur le prénom en commentaire ♥️" peut-on lire en légende.