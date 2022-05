Amandine Pellissard (Familles nombreuses) toujours en guerre avec Soukdavone Gayat ? Mise au point sur les tensions

Au mois de mars 2022, une guerre avait éclaté entre Amandine Pellissard et Soukdavone Gayat, deux mamans stars de Familles nombreuses la vie en XXL. La première citée avait assuré avoir été très déçue par la seconde et avait donc décidé de la bloquer des réseaux sociaux. "Je n'ai pas tellement envie de parler de Souk Gayat. Je l'ai bloquée parce que j'ai mes raisons. Vous savez, si l'on se fout de moi, c'est terminé", avait-elle déclaré à l'époque.

Quelques jours plus tard, dans une interview accordée à Télé-Loisirs, la femme d'Olivier Gayat, qui était à deux doigts de divorcer, était revenue sur cette affaire. "Elle m'a bloquée parce qu'elle a cru que je me moquais d'elle. Alors que je ne me suis jamais foutue de la gueule de qui que ce soit. Je ne suis pas une personne comme cela. J'ai toujours été respectueuse des autres familles", avait-elle expliqué.

Amandine Pellissard vs Soukdavone Gayat, un clash toujours d'actu ?

De nouveau interrogée sur cette affaire par Jordan De Luxe cette semaine, toujours pour Télé-Loisirs, Soukdavone vient finalement d'annoncer que les tensions se sont apaisées. "Tout s'est arrangé. C'est des gens qui disent n'importe quoi sur les réseaux, qui foutent le bordel dans la vie des gens. Ils sont partis raconter des choses à Mme Pellissard, Amandine, et le problème c'est qu'elle l'a cru au lieu de m'appeler directement. Elle m'a bloquée directement ! Je voulais l'appeler mais je n'avais rien, elle ne m'a jamais donné son numéro. Et puis, elle a contacté ma fille Olivia et on a pu se parler et ça s'est calmé", a-t-elle contextualisé.

"Maintenant, on s'entend bien"

"Elle m'accusait de m'être moquée d'elle pendant ses lives mais jamais je n'aurais fait ça, je respecte trop les personnes", a continué celle qui s'apprête à devenir grand-mère une nouvelle fois, avant d'ajouter : "Elle est comme elle est mais il faut d'abord discuter avant parce que je n'ai jamais rien dit de mal contre elle". "Mais maintenant, on s'entend bien" a-t-elle finalement conclu. Tout est bien qui finit bien !