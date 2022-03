Familles nombreuses, la vie en XXL : Soukdavone Gayat bloquée par Amandine Pellissard, elle lui répond

Y-a-t-il une tribu avec laquelle Amandine Pellissard s'entend réellement dans les coulisses de Familles nombreuses, la vie en XXL ? Après des tensions avec les Blois, la maman de huit enfants a dévoilé être en froid avec une autre mère de l'émission : Soukdavone Gayat. Elle a même carrément expliqué l'avoir bloquée sur les réseaux. "Je n'ai pas tellement envie de parler de Souk Gayat. Je l'ai bloquée parce que j'ai mes raisons. Elle s'est foutue de ma gueule sur un live. Vous savez, si l'on se fout de moi, c'est terminé" avait-elle expliqué dans un live sur Instagram.

Soukdavone Gayat répond à Amandine Pellisard

Quelques jours plus tard, Soukdavone Gayat a décidé de mettre les choses au clair sur cette histoire. Interrogée par Télé Loisirs, la maman d'Olivia Gayat a démenti s'être moquée d'Amandine Pellissard, laissant entendre que cette dernière se fait des films. "Elle m'a bloquée parce qu'elle a cru que je me moquais d'elle. Alors que je ne me suis jamais foutue de la gueule de qui que ce soit. Je ne suis pas une personne comme cela. J'ai toujours été respectueuse des autres familles" a d'abord confié la compagne d'Olivier.

Mais alors, que s'est-il passé ? Selon elle, Amandine Pellissard se serait laissée influencer par certaines personnes. "Le problème c'est qu'elle a écouté les gens qui ont inventé ces rumeurs au lieu de m'appeler et de s'expliquer avec moi. Elle m'a directement bloquée et donc préféré croire des gens... Mais jamais, au grand jamais, je ne me suis moquée d'elle une seule fois." a-t-elle confié.

"On n'a rien contre elle"

Même si elle est en froid avec Soukdavone Gayat, Amandine Pellissard serait quand même toujours en contact avec Olivia Gayat qui, de son côté, a tenté d'apaiser les choses comme elle le confie à Télé Loisirs. Et c'était un gros fail. "Un soir j'ai reçu un message d'Amandine Pellissard. Elle m'a indiqué qu'elle avait bloqué ma maman suite à quelques soucis en précisant qu'elle l'aimait beaucoup et qu'elle avait été déçue (...) C'est dommage qu'elle y croit parce qu'on l'apprécie aussi. On n'a rien contre elle. Mais elle n'a pas souhaité s'expliquer avec ma mère..." déplore la jeune femme.