Familles nombreuses, la vie en XXL : les Pellissard et les Blois bientôt réconciliés ? Diane Blois fait le premier pas

Réconciliation en vue ?

Mais, ce mardi 8 février, Diane Blois a réagi au passage d'Amandine Pellissard sur TPMP. La mère de famille est venue sur le plateau de Cyril Hanouna pour parler des menaces qu'elle reçoit de la part de haters. Un sujet que la famille Blois connait bien, puisqu'elle est également la cible beaucoup de critiques. La maman est notamment accusée d'abuser de sa notoriété. Cette dernière a révélé avoir apprécié l'intervention de sa rivale et avoue avoir été "épatée". "Je me dis que si elle était un peu plus comme ça lorsqu'elle dévoile son quotidien, elle serait sans doute encore plus appréciée. Perso j'aime bien cette Amandine là", a-t-elle expliqué. Elle a ensuite précisé que les tensions entre les deux familles découlaient de "beaucoup de malentendus et d'incompréhensions". "Sur des on-dit, ils nous ont pris en grippe et nous ont bloqué. C'est bien dommage, ce n'est pas trop grave. La vie continue" conclut-t-elle. Serait-ce un premier pas sur le chemin de la réconciliation ?

Amandine Blois en a aussi ras-le-bol des critiques

Amandine Blois, qui elle aussi est victime de messages de haine, a poussé un coup de gueule. "Ce genre de message résume bien la situation de ces pages de haters qui nous comparent à un film. Un film est une oeuvre cinématographique scriptée ! Familles nombreuses est un document réalité avec de vraies familles, de vraies histoires. Je peux comprendre le 'j'ai aimé ce film, moi pas trop...' Mais les 'je n'aime pas celle-là ! Elle sourit trop, elle ressemble à un cheval, elle rit à tout va' me donnent envie de vomir" s'est agacée la mère de famille en story Instagram.