Familles nombreuses : les Blois s'emportent contre Amandine Pellissard, "Redescends !"

Les Blois, qui ont mal vécu le départ de leurs enfants, se sont reconnus dans les propos d'Amandine Pellissard et lui ont répondu dans leurs stories Instagram, ce mercredi 2 février. "On n'a pas essayé de te contacter, ni notre communauté. Redescends en fait. Amandine, il va falloir qu'on discute quand même. Qu'est-ce que tu racontes ? Arrête de croire que tu as instigué les lives 'papiers cadeaux'. En fait, on était sur Instagram avant toi. Bien avant toi même. On était déjà là, on a fait des lives de suite, point barre. On n'est pas là pour copier ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que tu racontes..." s'est emporté Gérome.

"Si tu es une femme de principe, comme tu supputes l'être, si tu avais eu un brin de courage, tu nous aurais appelés. Tu as nos numéros de téléphone, je te rappelle (...) Par contre, si tu veux qu'on parle des partenariats que tu n'honores pas pour des anniversaires, on peut en parler si tu veux. Allez, la bise !" a ajouté le père de famille, très remonté. Sa femme, Diane, s'est elle dite "blasée" par cette histoire.