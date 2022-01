Familles nombreuses, la vie en XXL : une maman raconte son calvaire, "j'ai énormément pleuré"

Depuis le 13 janvier dernier, la famille Blois est de retour dans Familles nombreuses : la vie en XXL, aux côtés d'Amandine Pellissard, qui a de nouveaux répondu aux haters, des Galli, dont le fils Arthur ne veut plus apparaître dans l'émission et de toutes les autres tribus du programme de TF1. Dans les épisodes, les Blois voient leur fille Clara, 20 ans, quitter le cocon pour aller faire ses études à Lyon et Diana, la maman, l'a visiblement très mal vécu ! "Clara était déjà partie à Lyon avant le premier confinement, afin de réaliser ses études. Et au final, elle était revenue. À l'époque, cela avait été un calvaire. Clairement, j'avais énormément pleuré, je ne me faisais pas du tout à cette situation. Cette fois-ci, quelques années plus tard, je me suis un peu mieux préparée. Bon, sur le coup on ne peut que pleurer toutes les larmes de son corps quand on est une maman et que son enfant s'en va à 300km, c'est normal" a-t-elle, dans une interview accordée à Télé-Loisirs.