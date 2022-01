Familles nombreuses, la vie en XXL : un enfant ne veut plus être dans l'émission, sa maman se confie

"Alors souvent j'ai des messages concernant Arthur et donc j'ai décidé de faire un post pour en parler. Vous me demandez pourquoi on voit moins Arthur. Effectivement on le voit moins en story ou dans l'émission et on le verra moins" a ainsi déclaré Florie. C'est donc normal si vous allez moins le voir à la télé dans Familles nombreuses, la vie en XXL.

"Arthur grandit et parfois il a envie de partager son quotidien et parfois non"

Si le fils de Florie est moins présent que ses frères et soeurs, c'est parce qu'il ne veut plus être autant filmé. Désormais ado, il a besoin de plus d'intimité. Il se rend compte que lui et sa tribu sont devenus célèbres et doit gérer cette notoriété à son jeune âge. "Arthur grandit et parfois il a envie de partager son quotidien et parfois non ! Il devient petit à petit adolescent, il se cherche un peu et parfois il a envie de s'isoler, de discuter avec ses amis qui prennent une place très importante dans sa vie. Je respecte ça et je le laisse tranquille" a ainsi détaillé sa maman.

"Je débute en adolescent je suis encore en formation ! Mon domaine à moi ça reste principalement les ptits minus !" a-t-elle précisé, "Je prends tous les bons conseils surtout n'hésitez pas !!".