Amandine Pellissard (Familles nombreuses) enceinte de son 9ème enfant ? Une vidéo sème le doute

Malgré une famille déjà plus impressionnante que celle de Cristiano Ronaldo qui attend des jumeaux, Amandine Pellissard - la candidate de l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1), n'a jamais fermé la porte à un neuvième enfant. Au contraire, la compagne d'Alexandre ne serait pas contre une nouvelle grossesse.

Amandine Pellissard de nouveau enceinte ?

Son voeu va-t-il être entendu par le Père Noël ? La famille Pellissard va-t-elle assister à l'un de ces fameux miracles de Noël cette année ? Et pourquoi pas... Ce mardi 21 décembre 2021, la mère de famille s'est en effet mise en scène lors d'une story Instagram en utilisant un filtre très spécial disponible sur l'application.

Au programme ? Elle s'est tout simplement amusée à faire un faux test de grossesse (voir ci-dessous) afin de découvrir si elle était possiblement enceinte sans le savoir. Résultat ? Celui-ci s'est avéré être positif. De quoi logiquement surprendre Amandine Pellissard, qui n'a en revanche pas caché un petit sourire de satisfaction et, vous vous en doutez, provoquer une grosse agitation auprès de sa communauté.

Un 9ème enfant teasé sur Instagram ?

Cependant, plutôt que de rappeler qu'il ne s'agissait que d'un filtre Instagram sans valeur et ainsi démentir les premières rumeurs de grossesse, Amandine Pellissard a au contraire préféré jouer avec ses fans. Ainsi, dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 décembre, elle s'est à nouveau amusée à utiliser ce filtre.

Résultat ? Alors que le test s'est toujours révélé négatif sur Alexandre, il s'est à l'inverse plusieurs fois montré positif pour elle. Une situation qui l'a encore beaucoup amusée, "J'ai encore deux barres. C'est ouf ça quand même. Moi il me met toujours deux barres et toi [Alexandre] t'en as qu'une", et qui devrait continuer à faire parler au sein de sa communauté.