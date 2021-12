Cristiano Ronaldo bientôt papa de jumeaux : il dévoile le sexe de ses futurs enfants

Alors que Lionel Messi vient d'ajouter un 7ème Ballon d'Or à sa collection, un record, Cristiano Ronaldo - son plus célèbre concurrent, conscient qu'il lui sera difficile de faire mieux, a de son côté décidé d'agrandir sa famille. En octobre dernier, l'attaquant de Manchester United annonçait en effet que Georgina Rodriguez - sa compagne, est actuellement enceinte de jumeaux.

Deux enfants pour le prix d'un pour C. Ronaldo

Et si, à l'inverse de l'actrice Fabienne Carat, ses nouveaux rejetons n'arriveront pas à temps pour les fêtes de Noël, le footballeur vient déjà d'annoncer une grande nouvelle à ses fans. Ainsi, c'est à travers une vidéo publiée sur son compte Instagram et qui met en scène ses autres enfants (ses fils Cristiano Jr et Mateo à gauche et ses filles Eva et Alana à droite), que l'on découvre que le couple attend désormais un petit garçon et... une petite fille.

Pour l'heure, il est bien évidemment trop tôt pour connaître les prénoms qui seront choisis, mais Cristiano Ronaldo s'est déjà montré heureux à l'idée d'entamer ce nouveau chapitre : "Là où la vie débute et où l'amour ne s'arrête jamais". C'est mignon ! On attend désormais avec impatience de connaître la réaction de Dolores Aveiro, la maman du sportif. Après tout, cette dernière refuserait de voir son fils épouser la future maman car elle n'aurait pas confiance en ses intentions. L'ambiance s'annonce sympa au prochain repas de famille...