Cristiano Ronaldo (encore) bientôt papa : sa chérie est enceinte de jumeaux

L'Interro Surprise du Mondial 2018 en vidéo : Cristiano Ronaldo (encore) bientôt papa, sa chérie Georgina Rodriguez est enceinte de jumeaux

Et de 6 ! Cristiano Ronaldo va bientôt être papa de 6 enfants. En effet, sa chérie Georgina Rodriguez est enceinte de jumeaux. Eux qui sont déjà parents de 4 enfants vont donc encore agrandir la famille. CR7 et sa fiancée ont même dévoilé les échographies des bébés. Et le couple espère même en avoir un 7ème dans le futur.