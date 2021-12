Fabienne Carat maman : l'ex-star de Plus belle la vie a accouché d'une petite fille

La vie est encore un peu plus belle pour Fabienne Carat aujourd'hui. Ce vendredi 17 décembre 2021, 5 mois après avoir officialisé sa grossesse, la comédienne a en effet profité de son compte Instagram pour annoncer une grande nouvelle : elle est maman pour la toute première fois : "Ça y est... ça y est... une nouvelle vie commence, enfin elle continue avec un immense miracle, une petite merveille qui deviendra grande."

Fabienne Carat maman d'une petite fille

Pour l'heure, Fabienne Carat - qui a accouché à Nice, n'a pas encore souhaité dévoiler la date de naissance précise de sa fille, ni son prénom (il se murmure tout de même que l'actrice aurait choisi "Céleste"). Malgré tout, elle n'a pas caché sa joie à l'idée d'aborder ce nouveau chapitre.

Aussi, après avoir confié, "La vie, ma vie est jalonnée d'épreuves toujours plus surprenantes que les précédentes, de revirements de situation auxquels il faut faire fasse, puis de douces surprises comme des aides tombées du ciel", la star du petit écran a précisé plus loin, "Je suis chanceuse de vivre tout ça pour grandir. Je suis pleine de gratitude pour ceux qui m'ont soutenue, à distance, et qui me rendent la vie plus facile. Ils se reconnaîtront ... je vous aime tant". Enfin, elle s'est déjà amusée à poster un montage vidéo tout mignon dans lequel se dévoile pour la première fois ce "petit être (...) qui a déjà une vie hors du commun !"

Difficile de faire un cadeau de Noël plus incroyable que celui-ci !