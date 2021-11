Section de recherches : de nombreux anciens acteurs cultes de retour pour la fin de la série

Si la série d'animation Les Simpson semble immortelle, ce n'est malheureusement pas le cas pour Section de recherches. Ainsi, c'est en avril dernier que TF1 a décidé d'annuler la célèbre fiction policière portée par Xavier Deluc et Franck Sémonin au terme de sa saison 14. Néanmoins, alors que l'intrigue n'était pas totalement bouclée, la chaîne a accepté d'offrir aux créateurs la possibilité de conclure toutes les histoires à l'occasion d'un double épisode final qui sera diffusé en 2022.

Un mort dans le dernier épisode

Au programme ? Attendez-vous à énormément d'émotions. A en croire le communiqué de presse, les scénaristes profiteront de cet événement pour mettre en scène la retraite de Martin Bernier et... la mort d'un membre de la brigade.

En effet, alors que Vicky organisera un week-end surprise sur une île dans le but de célébrer la fin de la carrière du héros en compagnie de tous ses proches et collègues (anciens ou récents), cette fête va tourner au drame à la suite de la découverte du corps de l'un des invités. S'agira-t-il d'un meurtre ? D'un accident ? La tension va logiquement monter d'un cran et tout ce petit monde jouera autant à l'inspecteur qu'au suspect.

De grands retours pour la fin de Section de recherches

Mais ce tragique événement ne sera pas le seul moment fort de ce double épisode final. Afin de permettre à Section de recherches de partir de la plus belle des façons et remercier les fans de la première heure pour leur fidélité, il a également été annoncé que de nombreux anciens comédiens cultes de la série seront exceptionnellement présents à l'écran.

Ainsi, en plus de la team habituelle composée notamment de Elise Tielrooy (Ariel), Stéphane Soo Mongo (Alexandre) ou encore Fabienne Carat (Jeanne), préparez-vous à retrouver des visages emblématiques comme Chrystelle Labaude (Nadia Angeli), Jean-Pascal Lacoste (Luc Irrandonéa), Virginie Caliari (Mathilde Delmas) et bien évidemment Linda Hardy (Claire Linsky). De quoi nous promettre une vague de nostalgie et des adieux parfaits à l'image de la série !