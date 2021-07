Section de recherches : Franck Sémonin annonce la mort d'un personnage dans le final de la série

Section de recherches : Franck Sémonin annonce la mort d'un personnage dans les deux épisodes bonus

Comme Profilage et Alice Nevers, Section de recherches a été annulée, après la saison 14, par TF1. La bonne nouvelle est quand même que la série avec Xavier Deluc et Franck Semonin va avoir le droit à deux épisodes bonus pour faire ses adieux correctement aux téléspectateurs. En attendant la diffusion, l'interprète de Lucas annonce la mort d'un personnage et tease la date d'arrivée de ce final exceptionnel.