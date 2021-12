Les Tuche : Robin des Bois, Hunger Games, bébé surprise... 5 secrets de tournage sur la saga

Un personnage venu tout droit de la télé

Jeff Tuche vous a semblé familier dès le premier film ? C'est normal. Comme l'a expliqué Olivier Baroux (le réalisateur de la saga) dans le dossier de presse de l'épisode 1 sorti en 2010, ce héros pas comme les autres est tout simplement adapté d'un autre personnage culte issu de la télévision, "Je me souvenais d'un des personnages que Jean-Paul Rouve jouait avec les Robins des Bois, "Radio bière foot". C'était une sorte de roc, un monolithe qui pensait et parlait d'une seule manière, sans jamais montrer ses émotions. Jean-Paul était parfait pour le rôle de Jeff, dans ses excès comme dans la pudeur de ses sentiments." Tous les chemins mènent aux Tuche !

Une franchise qui n'était pas prévue

Tandis qu'un quatrième film situé à Noël s'apprête à sortir au cinéma, Les Tuche n°1 n'était pourtant pas censé devenir le point de départ d'une telle saga emblématique. Auprès d'Allociné, Olivier Baroux a notamment rappelé ceci, "On n'avait absolument pas idée de faire le 2 quand on a tourné le 1. C'est assez rare déjà d'imaginer une suite lorsqu'on tourne un film."

Mais alors, qu'est-ce qui l'a finalement motivé à poursuivre l'aventure ? Son succès à tous les niveaux auprès des spectateurs. "C'est le public qui a décidé, en fait, a-t-il confié. Quand on a vu l'engouement, quand on a entendu les gens nous dire 'je le regarde une fois par mois avec mes enfants, je connais les répliques par coeur'. Sur Internet, des gens s'amusent à faire des remix avec les meilleures répliques du film. Tout ça, ce sont des signes qui vous disent que les gens se sont complètement appropriés le film et ça devient un objet familial."

Un président sans vraie maison

Les Tuche ont-il réellement squatté le Palais de L'Elysée dans le troisième film dans lequel Jeff Tuche était élu président ? Malheureusement pour notre millionnaire préféré, son rôle d'homme politique a en réalité dû se faire ailleurs. En effet, c'est dans le Château de Voisins, près de Versailles, que l'équipe a posé ses caméras afin de ne pas être embêtée par les règlementations et consignes Vigipirate de L'Elysée. Et pour l'anecdote, si certains décors vous ont semblé familiers à l'écran, ce n'est pas un hasard. Au contraire, c'est également en ces lieux qu'a été tourné le film Hunger Games, la révolte - partie 2. Le crossover le plus improbable du siècle !

Un bébé surprise

C'est la surprise de ce 4ème épisode, Stéphanie Tuche - l'héroïne incarnée par Sarah Stern, apparaît enceinte à l'écran. Une idée d'Olivier Baroux ? Pas du tout. Comme l'a confié la comédienne auprès de Télé-Loisirs, c'est sa propre grossesse qui a contraint le créateur de la franchise à réécrire une partie du film afin d'incorporer son baby bump à l'histoire, "Je l'avais appris [sa grossesse] avec une certaine surprise en septembre, nous devions tourner en février. J'ai annoncé à Olivier Baroux que j'étais enceinte avant même de le dire à ma mère !"

Et si le réalisateur avait dans un premier temps pensé à "camoufler la grossesse", il a finalement "eu l'intelligence et l'élégance de l'intégrer au scénario et de s'en amuser". Un véritable bonheur pour l'actrice, qui n'a pas caché sa joie lors du tournage, "Les préparations des scènes étaient peut-être un peu longues mais c'était chouette de faire vivre ce personnage avec ma grossesse. Ça enrichissait ce que je faisais". Le twist ? La comédienne a fini par accoucher avant même la fin du tournage. Aussi, après une petite pause, elle a donc "tourné avec un faux ventre", pendant que son enfant était à ses côtés sur le plateau.

Une nouveau film déjà en préparation

1,5 million d'entrées pour Les Tuche, 4,6 millions d'entrées pour Les Tuche 2, puis 5,7 millions d'entrées pour Les Tuche 3... Le constat est sans appel : la France adore cette famille totalement timbrée. Aussi, alors qu'il ne fait aucun doute que la nouvelle histoire qui se déroulera à Noël trouvera à son tour son public, Olivier Baroux ne souhaite pas s'arrêter là.

Le réalisateur l'a révélé à BFM, il est déjà prêt pour un 5ème film Les Tuche : "On a trouvé une idée qui nous plaît, qui est folle, qui est complètement dingue. On a demandé à tout le monde si l'envie était-là, on a raconté cette histoire aux acteurs, en leur donnant le pitch, en leur disant: 'Voilà ce qu'on veut faire'. Ils ont fait: 'Ok on y va'." Malheureusement, la faute aux emplois du temps de chacun, le tournage ne devrait pas débuter avant 2023, pour une sortie estimée à... février 2024.