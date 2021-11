Les Tuche 5 déjà dans les tuyaux : avant la sortie du 4ème film, une suite "dingue" en préparation

C'est la saga qui cartonne en salles. Lancée en 2011 avec la sortie du 1er volet, la famille Tuche fait marrer les Français et le succès est toujours au rendez-vous : le 3ème volet, sorti en 2018, a rassemblé 5,6 millions de spectateurs en salles, mieux que le 2ème film (vu par 4,6 millions de personnes) et que le 1er film (1,5 millions de spectateurs). Les Tuche 4 qui sort le 8 décembre prochain devrait donc être le succès de la fin de l'année, si la Covid-19 ne s'invite pas à la fête évidemment. Quoiqu'il en soit, ce 4ème film tourné en 2020 mais retardé à cause de la pandémie ne devrait pas être le dernier.

Les Tuche 5 déjà sur les rails

Interrogé par BFMTV, Olivier Baroux, qui a réalisé les quatre volets de la saga, a une bonne nouvelle pour tous les fans de la famille Tuche : un 5ème film est bien en préparation ! Le metteur en scène a même déjà teasé cette suite dont les scénaristes ont eu l'idée il y a un mois environ. "On a trouvé une idée qui nous plaît, qui est folle, qui est complètement dingue" a-t-il prévenu. Pour l'instant, cette intrigue reste secrète mais ces déclarations ont de quoi intriguer !

Ce scénario a en tout cas été validé par les acteurs dont Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty ou encore Théo Hernandez, assure le réalisateur : "On a demandé à tout le monde si l'envie était-là, on a raconté cette histoire aux acteurs, en leur donnant le pitch, en leur disant: 'Voilà ce qu'on veut faire'. Ils ont fait: 'Ok on y va'."

Un tournage pas avant 2023

Bien que rien ne soit fait pour le moment puisqu'il explique que la sortie d'un 5ème volet dépendra des résultats au box-office du 4ème film, Olivier Baroux a quand même expliqué qu'un tournage était déjà prévu mais pas pour tout de suite. Face aux emplois du temps des acteurs, il faudra certainement attendre 2023 pour le tournage pour une future sortie en février 2024. Vu le succès des précédents films, on imagine que Les Tuche 4 qui a en partie été réécrit à cause de la pandémie devrait être un énorme succès... et donc assurer la sortie d'un 5ème volet.