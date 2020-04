Les Tuche 4 : le film doit être réécrit à cause du Coronavirus

Depuis leurs débuts au cinéma en 2011, Les Tuche cartonne ! Le troisième volet, sorti en 2018, a attiré plus de 5,6 millions de français en salles. Un chiffre qui en a fait le film français le plus vu de l'année 2018 et le deuxième film le plus vus en salles cette année-là après Les Indestructibles 2. Pas étonnant donc qu'une suite ait été rapidement développée. Elle doit sortir au cinéma le 9 décembre prochain et sera cette fois centrée sur Noël. Jeff, à la demande de Cathy, va tenter de renouer avec sa soeur Maguy et le mari de cette dernière avec qui il est fâché depuis 10 ans.

Le tournage à l'arrêt, des réécritures en cours

Les Tuche 4 était en tournage lorsque le Gouvernement a annoncé le confinement, forçant l'équipe à mettre un stop aux prises de vues. Comme l'a confié Jean-Paul Rouve, acteur principal et co-scénariste de la saga, le tournage était presque terminé lors du début du confinement le 17 mars dernier. "Il nous restait trois semaines de tournage, donc ça s'est arrêté bien sûr" explique-t-il à Europe 1.

Afin de tenir les délais et d'espérer sortir le film cet hiver comme prévu, l'équipe doit cependant faire face à quelques changements de dernière minute. Jean-Paul Rouve explique que l'équipe espère pouvoir reprendre le tournage en juin et doit supprimer des scènes pour des raisons logistiques. "On n'a pas mal [discuté] avec Olivier Baroux pour réécrire des scènes (...) On en avait avec beaucoup de figurants, genre 100 personnes. Cela ne sera pas possible, donc on est en train de réécrire." dévoile-t-il. Autant dire que l'équipe des Tuche ne s'ennuie pas pendant ce confinement !

Bientôt un film sur le confinement ?

Dans son interview, Jean-Paul Rouve a également évoqué la possibilité d'une suite des Tuche... en confinement ! "C'est une bonne idée. On aime tellement Les Tuche qu'on espère continuer. Donc on note un peu tout, tous les moments de vie de la société, et dès qu'il y a des thèmes de société, ça nous intéresse forcément" a-t-il avoué.