Les Tuche 4 : la sortie repoussée, nouvelle date annoncée

La crise sanitaire liée au coronavirus a eu plus d'un impact sur le monde du cinéma. En plus d'interrompre les tournages (ou bien de les repousser), la Covid-19 a également eu une incidence sur les scénarios et sur les sorties des films. Alors que les cinémas sont toujours fermés, les reports se multiplient et même les films français sont concernés.

Les Tuche 4 repoussé de décembre à février 2021

Tandis que Warner a annoncé la sortie de Wonder Woman 2 pour le 16 décembre (si les salles sont rouvertes à cette date évidemment), le distributeur français Pathé vient d'annoncer une mauvaise nouvelle concernant Les Tuche 4, qui devait justement sortir à cette date. Face à la crise sanitaire, le film est repoussé malgré son intrigue qui se déroule à Noël : il sortira le 3 février 2021. Deux petits mois supplémentaires à attendre donc.

En avril dernier, Jean-Paul Rouve a dévoilé que l'équipe a dû réécrire certaines scènes du film à cause de la crise sanitaire. Les Tuche 4 n'est pas le seul film français à avoir été repoussé : Alexandre Astier a également annoncé le report de Kaamelott - Premier volet, prévu pour le 25 novembre. Aucune nouvelle date de sortie n'a été annoncée pour le moment.

A quand la réouverture des cinémas ?

Alors que le confinement se poursuit en France, à quand peut-on s'attendre à la réouverture des salles de cinéma ? Le gouvernement n'a fait aucune annonce pour le moment mais, selon le délégué général de la Fédération nationale des cinémas français, Marc Olivier Sebbag, une réouverture serait envisageable en décembre, soit le 9, soit le 16. Reste à savoir si le gouvernement va l'autoriser... Emmanuel Macron s'exprimera ce mardi 24 novembre pour faire un point sur la situation.