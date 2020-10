Kaamelott Premier Volet : la date de sortie encore repoussée, pas de sortie en streaming envisagée

Attention, préparez-vous à déserter les réseaux sociaux durant les prochains jours, l'ambiance pourrait y être insupportable. La raison ? On devrait rapidement assister à une avalanche de répliques cultes issues de Kaamelott à base de "On en a gros", "C'est bon, y a pas de quoi en chier une galette" ou encore "C'est moi où y a une ambiance de merde ici ?" postées par les fans de la série afin d'exprimer leur mécontentement.

Pas de Kaamelott au ciné cet automne

Alexandre Astier et SND Films viennent en effet de l'annoncer, Kaamelott - Premier volet, le film censé faire suite à la comédie de M6, ne sortira finalement pas au cinéma le 25 novembre prochain. Sans surprise, comme ils le révèlent dans un communiqué, cette décision a tout simplement été prise "au vu de l'évolution de la situation sanitaire et des nouvelles mesures gouvernementales".

Et pour cause, entre les salles de ciné actuellement désertées par une partie du public logiquement inquiet à l'idée d'être contaminé par le Covid-19 et le récent couvre-feu imposé par Emmanuel Macron dans certaines villes qui empêche les salles d'exploiter deux des horaires les plus importants (20h et 22h), sortir le film maintenant serait un pari trop risqué. Avec un budget estimé à 15 millions d'euros, Alexandre Astier - qui souhaite mener à bien son projet de trilogie, ne peut pas se permettre de perdre de l'argent au risque de refroidir les investisseurs.

Un film dispo en streaming ?

A l'heure actuelle, la nouvelle date de sortie n'est pas encore connue, mais une chose est néanmoins certaine, le film ne sera pas mis à disposition des plateformes de streaming, comme cela a pourtant été récemment le cas pour plusieurs films. Toujours dans le communiqué, il a ainsi été dit : "Alexandre Astier et SND restent résolus à présenter le film au public, dans les meilleures conditions, dans les salles de cinéma". Tant pis pour Netflix et Amazon Prime Video.

Pfiou, 2020 ne nous aura rien épargné.