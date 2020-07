Brutus vs César : guerre du Trône déjantée à Rome avec Kheiron sur Amazon Prime Video

Malgré la récente réouverture des salles de cinéma en France, c'est sur Prime Video - la plateforme de streaming d'Amazon, que Kheiron dévoilera Brutus vs César, son tout nouveau film, le 18 septembre prochain. Et encore une fois, le comédien/humoriste/réalisateur s'est entouré d'un casting 5 étoiles pour ce projet avec les présences à l'écran (entre autres) de Ramzy Bedia, Pierre Richard, Gérard Darmon, Bérengère Krief, Lina El Arabi, Issa Doumbia...

La guerre du Trône à Rome

Dans Brutus vs César, Kheiron mettra en scène un coup d'état imaginé par Rufus (Thierry Lhermitte) et Cassius (Gérard Darmon) à l'encontre de César (Ramzy Bedia), lassés de vivre sous sa tyrannie et sa direction hors de contrôle de Rome. Problème, si le duo est prêt à faire assassiner l'empereur, Brutus (Kheiron) - son fils qu'ils aimeraient placer sur le trône, n'est clairement pas le plus à même de lui succéder, un peu trop tête en l'air et plus intéressé par la liberté et l'amour.

Certes, le synopsis ne fait pas forcément rêver sur le papier, mais le résultat à l'écran devrait à l'inverse donner vie à quelques moments mémorables. On peut le découvrir dans une première bande-annonce réjouissante, cette nouvelle comédie nous offrira un festival de répliques cultes (- Elle a même dit qu'elle boirait le sang de celui qui te ferait du mal. T'es touché ? - Ouais et dégoûté aussi, parce que d'un point de vue gastrique c'est fou), et surtout une belle ambition créative que ce soit en terme de costumes, décors, figurations, mais également mise en scène. Comment ne pas vibrer devant ces quelques combats badass dans l'arène et batailles épiques ?

Prenez Peplum, ajoutez un peu de Plebs, saupoudrez le tout d'une pincée de Kaamelott et vous obtenez Brutus vs César. Vivement la rentrée !