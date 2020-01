Kaamelott - Premier Volet : Alexandre Astier dévoile un magnifique teaser du film

"La patience est un plat qui se mange sans sauce" dixit Perceval. Du coup, afin de remercier le public pour sa fidélité depuis tant d'années - la fin de la série Kaamelott remonte déjà au 31 octobre 2009, Alexandre Astier a profité de son compte Twitter pour dévoiler deux jolies surprises concernant le premier film à venir de sa future trilogie adaptée de cette cultissime comédie.

Kaamelott le film, premières images dévoilées

La première ? Contre toute attente, le film - qui fera office de suite à la saison 6, ne débarquera plus le 14 octobre prochain au cinéma, mais sera avancé dans le temps. D'après le réalisateur - et cultissime interprète du Roi Arthur, Kaamelott "sortira deux mois et demi plus tôt que prévu." Résultat, sortez votre agenda et notez : c'est le 29 juillet 2020 que Perceval, Karadoc & Cie feront leur grand retour.

La seconde surprise ? Elle est encore plus excitante, puisqu'il s'agit d'un tout premier teaser. Et vous pouvez le découvrir ci-dessous, Alexandre Astier semble avoir magnifiquement profité de ces nombreuses années de préparation pour nous offrir le meilleur épisode possible. Entre des décors sublimes, des plans incroyables, une mise en scène ambitieuse et la promesse de nombreuses guest-stars (Alain Chabat, Sting...), Kaamelott Premier Volet s'annonce comme un véritable bijou !