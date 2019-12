Kaamelott, le film : un grand acteur français confirmé au casting

Noël n'est pas encore passé, mais on a déjà hâte de fêter la nouvelle année. Pourquoi ? C'est le 14 octobre 2020 qu'Alexandre Astier dévoilera (enfin) le premier film - d'une future trilogie, de Kaamelott, qui fera suite au dernier épisode de la série diffusé en 2009.

Christian Clavier confirme son retour

Un événement très attendu des fans, mais également très mystérieux. Tout ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est que Christian Clavier sera bien présent au casting. Au micro d'Allociné, l'acteur - prochainement à l'affiche de Rendez-vous chez les Malawas, a en effet confié : "J'ai joué dans le film réalisé par Alexandre Astier, qui sortira l'année prochaine".

Bien évidemment, il n'a rien révélé concernant l'histoire, mais il a tout de même confirmé une évidence : "Astier, il a un immense talent, et j'ai été très heureux qu'il me rappelle pour jouer, toujours, le jurisconsulte." Pour rappel, Christian Clavier avait incarné ce drôle de personnage dans les épisodes 5 et 7 du Livre V.

A noter que l'interprète du Jurisconsulte a également profité de l'interview pour dévoiler son admiration envers le travail d'Alexandre Astier : "La série, c'était une expérience formidable, extraordinaire, j'ai adoré ça. Il a un talent fou. J'ai adoré travailler avec son équipe, toute sa famille, son frère, son père, sa mère... Ils sont géniaux !" De là à dire qu'il est déjà prêt à faire partie du prochain film...