Les Tuche 4 : date de sortie, bande-annonce... tout ce que l'on sait déjà sur le film

Le casting sera le même pour la famille Tuche, avec aussi des nouveaux acteurs

Au niveau du casting, les interprètes des Tuche seront de retour. Jean-Paul Rouve (Jeff Tuche), Isabelle Nanty (Cathy Tuche), Claire Nadeau (Mamie Suze), Sarah Stern (Stéphanie Tuche), Pierre Lottin (Wilfried Tuche) et Théo Fernandez (Donald Tuche) qui a bien changé depuis le 1er film de la franchise incarneront de nouveau les membres de la famille Tuche. Eh oui, même si Théo Fernandez (aussi héros de Gaston Lagaffe) avait clashé son personnage, lui aussi a resigné pour la suite. Et il y aura aussi des nouveaux acteurs au casting, des grands noms de la comédie comme Michel Blanc, François Berléand et Christian Clavier. A noter aussi les apparitions de Lou Ruat (Miss Provence 2019 et première dauphine de Miss France 2020) et de la chanteuse Angèle.

On connaît déjà l'intrigue

Après Les Tuche à Monaco, Les Tuche 2 aux Etats-Unis et Les Tuche 3 à l'Elysée, l'intrigue des Tuche 4 se déroulera donc à Bouzolles, dans le Nord en période de fêtes de fin d'année. Et on sait déjà exactement à quoi seront confrontés les Tuche. "Après avoir démissionné de son poste de Président de la république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l'approche des fêtes de fin d'année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa soeur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d'un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL. Cette querelle familiale qui n'aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur Internet" indique ainsi le synopsis sur Allociné.

Le tournage a été frappé par la pandémie, le film a dû être réécrit plusieurs fois

Comme beaucoup de films frappés par le Covid-19, le tournage des Tuche 4 a été touché par la pandémie de coronavirus. En plus de devoir repousser plusieurs fois la date de sortie des Tuche 4, le tournage avait été stoppé. Et plusieurs scènes du scénario ont dû être réécrites à cause du Covid-19. Olivier Baroux, le réalisateur qui fait aussi partie des scénaristes du film, avait révélé au Monde : "Nous nous sommes dit au revoir le vendredi soir en pensant nous revoir le lundi, et dimanche le mail partait pour dire que tout s'arrêtait".

"Avec 60 personnes sur le plateau en permanence, nous ne pouvions nous permettre ce risque" a-t-il indiqué, "On discutait beaucoup avec (le producteur) Richard Grandpierre, notamment sur l'opportunité de tourner des scènes nécessitant des centaines de figurants. Personne ne se serrait plus la main, chacun avait son gobelet et le gel coulait à flots. L'inquiétude sur le plateau était palpable". Jean-Paul Rouve qui interprète Jeff Tuche avait d'ailleurs précisé dans l'émission L'Equipée sauvage sur Europe 1 : "On a pas mal (discuté) avec Olivier Baroux pour réécrire des scènes, et en en supprimant". Car "on en avait avec beaucoup de figurants, genre 100 personnes. Cela ne sera pas possible, donc on est en train de réécrire. Ça, c'est du boulot".

"On s'était donné un cadre dès le départ, celui de Noël" avait indiqué Olivier Baroux à Première, et "on a beaucoup, beaucoup galéré. Vraiment. Ça a été long et compliqué. Mais heureusement d'ailleurs, parce que si c'était facile, je pense que qu'on arrêterait peut-être. Donc on a écrit une V1, puis une V2... On a recommencé, réécrit... Mais au final, on en est très fiers".

Il pourrait y avoir une suite, Les Tuche 5

Les Tuche 4 pourrait ne pas être le dernier film de la saga. En effet, quand Jean-Paul Rouve a été questionné au micro d'Europe 1 sur un possible Les Tuche 5, il a répondu : "C'est une bonne idée". "On aime tellement Les Tuche qu'on espère continuer. Donc on note un peu tout, tous les moments de vie de la société, et dès qu'il y a des thèmes de société, ça nous intéresse forcément" avait-il ajouté.