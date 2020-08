Théo Fernandez : 5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur le héros de Gaston Lagaffe

Théo Fernandez n'est pas 100% fan des Tuche

Il incarne Donald, alias Coin-Coin dans la saga Les Tuche. Mais celui qui joue le fils intelligent de cette famille très drôle n'est pas un grand fan des films qui l'ont fait connaître. Interviewé par Paris Match lors de la sortie du troisième volet, Théo Fernandez avouait ne pas comprendre le succès de cette franchise. "C'est incompréhensible, d'autant que ce n'est pas un grand film... L'engouement est lié aux Tuche eux-mêmes" avait-il déclaré. Et à propos des Tuche 3, l'acteur avait pourtant semblé déçu de ne pas avoir tourné plus de scènes : "Mais bon, dans ce troisième volet je ne savais pas que je me retrouverais avec trois scènes en tout. Je veux bien assumer une notoriété pour un personnage, mais encore faut-il qu'il existe un minimum sur l'écran". Des propos qui n'ont pas vexé les producteurs puisqu'il sera de retour dans Les Tuche 4 qui a dû être en parti réécrit à cause de la crise sanitaire liée à la pandémie de Coronavirus.