Les Tuche 4 : première bande-annonce dévoilée, des répliques déjà cultes

Initialement attendu en décembre dans toutes les salles, c'est finalement le 3 février 2021 que Les Tuche 4 sortira au cinéma. Une petite déception pour l'équipe du film quand on sait que l'histoire sera liée à Noël, même si la production préfère prendre ce report, lié à l'épidémie de Covid-19 et les règles sanitaires, avec le sourire, "Noël c'est comme les frites, c'est quand on veut !"

Les Tuche toujours plus drôle

En attendant, c'est une première bande-annonce qui vient d'être dévoilée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette nouvelle aventure aura tout pour devenir la plus mythique de la saga. Au programme ? Une guerre de famille mouvementée (Jeff Tuche va devoir se réconcilier avec Jean-Yves, son beau-frère, alors qu'ils se détestent depuis 10 ans), une critique étonnante de la société de consommation qui résonnera avec l'actu du moment avec la bataille des petits commerçants contre les géants comme Amazon, un budget perruque revu à la hausse (Michel Blanc est méconnaissable) et une multitude de répliques déjà cultes.

Oui, si on vous laisse découvrir avec bonheur le trailer de cette comédie déjantée (voir dans notre diaporama), on vous a tout de même déjà fait une petite sélection des passages les plus mémorable de la vidéo. Celui qui ne rit pas sera privé de frites !