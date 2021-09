Fabienne Carat enceinte : elle officialise sa grossesse, "Nous n'étions pas préparés à cet événement"

Après avoir vécu un début d'année 2020 compliqué suite à son départ de Plus belle la vie et la triste fin réservée à Samia, son personnage, Fabienne Carat vit une fin d'année nettement plus heureuse. A l'occasion d'une interview accordée à Femme Actuelle, la comédienne a en effet confirmé LA rumeur du moment la concernant : elle est actuellement enceinte de son premier enfant.

Fabienne Carat officialise sa grossesse

Pourquoi avoir attendu près de 7 mois pour annoncer une telle nouvelle ? "C'est certainement par pudeur que je ne me suis pas exposée. Je craignais de ne pas être prête, de ne pas être à la hauteur, a confessé l'ex-star de Section de Recherches. Je me disais que si je m'habillais de façon plus moulante, il faudrait que j'assume et que je me dise 'c'est vraiment vrai'."

Fabienne Carat ne l'a pas caché, si cette grossesse "naturelle et miraculeuse" est aujourd'hui considérée comme "quasiment un don du ciel" après un passé compliqué à ce sujet-là, elle n'a pas toujours été facile à accepter, "Je savais que je devrais faire face à des questions auxquelles je ne saurais peut-être pas quoi répondre. Mais là je me sens prête à en parler car je me sens bien".

"Nous n'étions pas préparés à cet événement"

La raison d'une telle dualité dans son esprit ? Sa relation avec le futur papa ne serait pas encore bien établie. Si elle le considère comme "une personne extraordinaire", leur histoire n'en serait qu'à ses débuts et aurait été prise au dépourvu par l'arrivée prochaine de ce bébé, "Nous n'étions pas préparés à cet événement. Moi, je sentais déjà la vie en moi, il fallait que je me sente prête. Je pense que lui ne l'était pas. Pour l'instant je me considère célibataire."

Qu'importe leur statut, il ne fait aucun doute que tous les deux feront d'excellents parents. On a désormais hâte de connaître le prénom de ce futur enfant.