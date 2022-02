Amandine Pellissard (Familles nombreuses) énervée par une maman de l'émission : "Je l'ai bloquée"

Amandine Pellissard a décidé de tout dire (ou presque) dans une nouvelle interview avec Jordan De Luxe pour Chez Jordan sur Télé Loisirs. Maman de 8 enfants, elle compte bien agrandir de nouveau sa famille en 2022 après une fausse couche et a déjà dévoilé vouloir rejoindre TPMP en tant que chroniqueuse. Celle qui a révélé avoir consommé des drogues dures s'est aussi confiée sur les coulisses de Familles nombreuses, la vie en XXL... et on apprend qu'elle ne s'entend pas avec une autre famille de l'émission.

"Y'a une famille qui m'énerve copieusement"

Eh oui, tout n'est pas rose entre les familles de l'émission de TF1. C'est en tout cas ce que vient de dévoiler Amandine Pellissard. Si elle n'a pas nommé la famille en question, la star de Familles nombreuses, la vie en XXL a confié être énervée contre une autre tribu. Pourquoi ? Cette maman aurait essayé de copier les Pellissard et se rapprocher d'eux pour le buzz. Et ça ne passe pas ! "Y'a une famille qui m'énerve copieusement, et à juste titre (...) Quand on travaille, on ne travaille pas qu'avec des gens qui nous plaisent. J'ai des principes un peu particuliers, je déteste qu'on vienne me côtoyer par intérêt et qu'on essaye de plagier un peu ce que je fais, c'est ce qu'on fait avec ma famille" a confié Amandine.

Pour éviter de se prendre la tête, la candidate a donc décidé de tout simplement bloquer cette famille sur les réseaux. "Moi, je suis pour la paix des moeurs, comme ça, pas de discussion" a-t-elle confié. Quant à la famille concernée ? Amandine Pellissard n'a pas voulu dire de qui il s'agissait. "Je ne veux pas donner du grain à moudre (...) Je ne dirai pas qui, je n'incrimine personne" a-t-elle déclaré. C'est dommage, on adore les dramas !