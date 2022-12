L'amour est dans le pré : Mathieu et Alexandre se retrouvent après leur rupture

Malgré un bilan décevant au niveau des couples, L'amour est dans le pré 2022 a été un carton d'audience sur M6. Avant ça, L'amour est dans le pré 2020 a été marqué par l'histoire d'amour de Mathieu et Alexandre. L'agriculteur et son prétendant sont aussitôt tombés sous le charme l'un de l'autre et ont vécu une belle histoire.

Les deux amoureux se sont d'ailleurs mariés en présence de Karine Le Marchand et ont lancé des démarches pour devenir parents. A l'occasion d'une interview accordée à Gala, l'éleveur camarguais avait confié que lui et son mari allaient avoir recours à une GPA (Gestation pour autrui). "Je suis transcendé. J'ai l'impression d'être en couvade. C'est juste extraordinaire", avait-il révélé.

Alexandre fait son retour chez Mathieu après leur rupture

Malheureusement, au mois de septembre 2022, le couple a attristé tout le monde en annonçant sa rupture. "Aujourd'hui, on se sépare d'un commun accord", a en effet annoncé Mathieu dans une interview accordée à Télé-Loisirs, avant de préciser qu'il était toujours en contact avec son ex : "Bon, on s'appelle tous les jours. On a vécu deux ans extraordinaires, vraiment". "À un moment, Alexandre a eu du mal à trouver sa place. Je crois qu'il avait besoin d'une vie plus tranquille, moins turbulente. Il avait envie d'être stable, une vie plus classique", avait-il ensuite confessé.

Mais, ce jeudi 22 décembre 2022, les fans du couple ont eu la bonne surprise de revoir les deux anciens amoureux ensemble. En effet, Mathieu a reçu un invité bien particulier : son ex ! Alexandre et Mathieu sont ensuite allés faire quelques courses pour préparer l'arrivée d'une amie à eux. L'agriculteur a d'ailleurs posté de nombreuses stories de leur soirée. S'ils ne sont plus en couple, les deux stars de L'amour est dans le pré 2020 sont donc restés très proches.